Um jovem atleta do Sangalhos, de 17 anos, está no centro da polémica no basquetebol de Aveiro. Na tarde deste domingo, em comunicado, o Illiabum visou o sub-18 do Sangalhos, fotografado a queimar um par de calções dos rivais.

A reação do Illiabum surgiu na sequência da vitória neste dérbi, no terceiro jogo do Grupo A2 da 2.ª fase do Torneio Interassociações de Sub-18 (73-76).

«O Illiabum Clube vem repudiar veementemente qualquer tipo de ofensa dirigida a outras associações ou clubes. O basquetebol é uma modalidade em crescimento em Portugal e, como tal, não deve ser manchada por comportamentos que desrespeitem os valores do desporto e da convivência saudável entre todos os intervenientes.»

«Compreendemos que, durante os 40 minutos de jogo, as emoções se possam intensificar. No entanto, após o apito final, devem prevalecer o respeito, a cordialidade e o desportivismo. Acreditamos, sinceramente, que a atitude revelada na imagem não reflete os verdadeiros valores do Sangalhos Desporto Clube, instituição que respeitamos e com a qual mantemos uma relação de longa data.»

«O Illiabum Clube continuará a defender o basquetebol como uma ferramenta de formação, inclusão e respeito mútuo», lê-se.

Contactado pelo Maisfutebol, o Sangalhos garante tomar uma posição, ressalvando que a fotografia remonta 9 de novembro de 2024, quando o Illiabum perdeu na receção ao Sangalhos (72-77).

Ao nosso jornal, o Sangalhos admite que este jovem de 17 anos está a ser acompanhado, a fim de resolver os sucessivos episódios disciplinares.