O Imortal não vai participar na edição 2026/27 da Liga Betclic masculina nem da Liga Betclic feminina, uma decisão avançada pelo jornal O JOGO e confirmada pelo Maisfutebol.

Além das equipas seniores, o clube de Albufeira também não apresentará candidatura para a formação sub-23, que competia na Proliga (segunda divisão). O prazo para a entrega das candidaturas junto da Federação Portuguesa de Basquetebol termina esta quarta-feira.

Na origem da decisão está a redução significativa do apoio financeiro da Câmara Municipal de Albufeira, deixando os algarvios sem condições para manter os projetos nos principais escalões nacionais.

A saída dos algarvios abre agora vagas na principal divisão do basquetebol português. De acordo com os regulamentos da FPB, qualquer clube, independentemente do escalão em que compete atualmente, pode candidatar-se aos lugares deixados em aberto.

O Imortal colocava equipas na elite do basquetebol nacional há várias temporadas. A formação masculina competia consecutivamente na Liga Betclic desde 2020, enquanto a equipa feminina integrava o escalão principal desde 2022, ano em que conquistou a subida após vencer a II Liga.

Fundado a 24 de junho de 2011, o Imortal Basket completa precisamente 15 anos numa altura em que enfrenta uma das maiores reestruturações da sua história.