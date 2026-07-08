Basquetebol
Há 10 min
Basquetebol: Justice Sueing deixa Benfica ao fim de uma época
Extremo norte-americano evidenciou-se, mas não continua para 2026/27
SS
Extremo norte-americano evidenciou-se, mas não continua para 2026/27
SS
Justice Sueing, extremo norte-americano de 27 anos, deixou o Benfica. Contratado há um ano, conseguiu médias de 12 pontos, seis ressaltos e duas assistências em 31 jogos pelas águias, sendo pilar na época a par dos compatriotas Broussard e Crandall, e do polaco Dziewa.
Natural de Honolulu, no Havai, Sueing viveu a terceira época como profissional, depois de passagens por Bélgica e Polónia. Da passagem pelo Benfica, o extremo leva a conquista da Supertaça.
Depois de falhar a conquista do pentacampeonato, da Taça de Portugal e da Taça da Liga, o Benfica viu Norberto Alves deixar o comando técnico e Betinho Gomes sair do plantel. O verão conduz à reestruturação do projeto.
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