Justice Sueing, extremo norte-americano de 27 anos, deixou o Benfica. Contratado há um ano, conseguiu médias de 12 pontos, seis ressaltos e duas assistências em 31 jogos pelas águias, sendo pilar na época a par dos compatriotas Broussard e Crandall, e do polaco Dziewa.

Natural de Honolulu, no Havai, Sueing viveu a terceira época como profissional, depois de passagens por Bélgica e Polónia. Da passagem pelo Benfica, o extremo leva a conquista da Supertaça.

Depois de falhar a conquista do pentacampeonato, da Taça de Portugal e da Taça da Liga, o Benfica viu Norberto Alves deixar o comando técnico e Betinho Gomes sair do plantel. O verão conduz à reestruturação do projeto.

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