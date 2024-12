Em março, Matosinhos – uma das «casas» do basquetebol nacional – recebe as «final-four» da Taça de Portugal. Depois de Viana do Castelo (masculino) e Barreiro (feminino) receberem as decisões da «Prova Rainha», a Cidade Europeia do Desporto de 2025 vai concentrar as meias-finais e finais.

Na vertente masculina, a Taça está na segunda fase, ainda que as equipas da Liga já conheçam o programa para os oitavos e quartos de final, a disputar a 19 de janeiro e 9 de fevereiro, respetivamente.

O FC Porto – que conquistou a 75.ª edição, a primeira desde 2018/19 – recebe o Desp. Póvoa nos oitavos. Em caso de triunfo, os dragões vão receber Esgueira ou Ovarense.

Por sua vez, o Benfica – finalista vencido na última época – começa por visitar Portimonense ou Illiabum, dois emblemas que militam na II Liga. Depois, as águias visitam Vasco da Gama ou Sp. Braga – da II Liga – ou Vitória de Guimarães.

Quanto ao Sporting, visita os algarvios do Imortal nos «oitavos». Se vencerem, os leões vão receber Beira-Mar ou Ginásio Figueirense – da II Liga – ou os madeirenses da Galomar.

Os «oitavos» têm agendado outro duelo entre equipas da Liga, além do FC Porto-Desp. Póvoa e do Esgueira-Ovarense, uma vez que o Atl. Queluz recebe o Galitos Barreiro. Por fim, a Oliveirense visita o vencedor do Barcelos-Sangalhos, emblemas da II Liga.

O destino de Benfica e Sporting no feminino

Na vertente feminina, o Benfica – que conquistou a 61.ª edição da Taça – vai medir forças com a União Sportiva, nos Açores, a 22 de dezembro, nos «oitavos». Em caso de triunfo, as águias recebem Sanjoanense ou Galitos (Aveiro), em fevereiro.

Por sua vez, o Sporting recebe o Coimbrões, num duelo entre líderes de Zona Norte e Sul da II Liga. Quem alcançar os «quartos» vai receber Esgueira ou GDESSA Barreiro.

As «final-four» da Taça de Portugal estão agendadas para 21, 22 e 23 de março, no Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos.