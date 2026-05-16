A Oliveirense completou o quadro das meias-finais dos playoffs da Liga, ao operar a reviravolta na eliminatória com a Ovarense (2-1). Na tarde deste sábado, numa arena com quase três mil adeptos, os anfitriões até começaram melhor (16-10 e 18-17), ainda que a ineficácia marcasse o quinto dérbi da época.

Depois de um terceiro parcial equilibrado (18-18), a Oliveirense agarrou a vantagem pela primeira vez na reta final, compôs um quarto de 24-13 e selou o triunfo (69-65). Foi o dérbi com menos pontos nesta época.

Nos visitantes, Jordan Sibert (18 pontos) e Ayers (19 pontos) foram amuletos, enquanto Miguel Monteiro (15 pontos) e Stormo (12 pontos e 10 ressaltos) foram os mais inconformados da Ovarense.

De notar que, desde que assumiu a Oliveirense em 2021, esta é a primeira vez que João Figueiredo elimina a Ovarense nos playoffs da Liga, depois das derrotas em 2023 e 2025.

Desta forma, a Oliveirense defronta o tetracampeão Benfica nas meias-finais, a partir da próxima semana. A eliminatória vai ser decidida à melhor de cinco jogos e aguarda calendarização. O jogo um e dois são em Lisboa. Na outra meia-final, o FC Porto mede forças com o Sporting.