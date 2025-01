Sem tempo a perder, a Oliveirense já colmatou a saída de Wesley Saunders. Segundo apurou o Maisfutebol, Rashard Marque Odomes, extremo norte-americano de 28 anos, é o escolhido pelo emblema de Oliveira de Azeméis.

De recordar que Wesley Saunders, de 31 anos, que viu a inscrição na Federação Portuguesa de Basquetebol (FPB) cancelada pela Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA). Em simultâneo, este atleta foi obrigado a deixar Portugal.

Quanto ao novo elemento da turma de João Figueiredo, chega proveniente dos romenos do Arges, quartos classificados num campeonato liderado pelo Oradea, onde milita o português Travante Williams.

Em simultâneo, o Arges ficou pela primeira fase de grupos da Taça Europa da FIBA, torneio no qual o FC Porto e o Oradea competem na segunda fase de grupos, que dá acesso aos «oitavos».

Quanto a Rashard Odomes, conta com passagens pelos romenos do Voluntari, além de épocas em Israel, Chéquia, Finlândia, Suécia e Portugal. Na época 2021/22, o extremo representou o FC Porto, com média de 12 pontos e seis ressaltos em 42 partidas.

Formado nos universitários de Oklahoma Sooners, este texano regressa ao basquetebol nacional na procura de um lugar de preponderância. No imediato vai calçar as sapatilhas de Wes Saunders, o mais valioso jogador da Liga até esta terça-feira e um elemento crucial no projeto da Oliveirense.

Na tarde de sábado (18h), a Oliveirense visita Sangalhos para os «oitavos» da Taça de Portugal. Uma semana mais tarde, a 25 de janeiro (18h), os comandados de João Figueiredo recebem o Benfica, líder da Liga, na 13.ª ronda.

O emblema de Oliveira de Azeméis ocupa a 4.ª posição, com 20 pontos, em igualdade com o Sporting (3.º), a um ponto do FC Porto e a quatro do Benfica.