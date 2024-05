A Oliveirense carimbou presença nas meias-finais da Liga na noite desta sexta-feira, vencendo o Desp. Póvoa por 78-69. Depois de o conjunto poveiro forçar a «negra», na noite de terça-feira (85-84), os comandados de João Figueiredo fizeram valer o trunfo «casa» para arrecadar o terceiro duelo nesta eliminatória.

Todavia, dobrar o Desp. Póvoa foi uma tarefa árdua até ao fecho do primeiro quarto. Isto porque Clyde Trapp e Calvin Wishart brilhavam no ataque, enquanto Gonçalo Delgado defendia as imediações da própria tabela. Assim, a buzina confirmou o empate no encerrar deste parcial (15-15).

No caminho para o intervalo, a Oliveirense disparou na frente do marcador. À boleia de Wesley Washpun e Justin Gordon, os anfitriões edificaram um quarto de 26-19 (41-34).

O reatar do encontro sorriu aos visitantes, apostados em relegar as decisões para o derradeiro parcial. Como tal, Trent Buttrick juntou-se a Trapp e Wishart para equilibrar as contas (16-21). Assim, à partida para o quarto quarto, o marcador anotava 57-55.

Na hora dos heróis, o Salvador Machado galvanizou a Oliveirense para o sentenciar do encontro. A vantagem voltou a crescer, pelo que a turma de João Figueiredo encontrou espaço para gerir energias para as meias-finais. A derradeira buzina confirmou o triunfo do emblema de Oliveira de Azeméis, por 78-69 (21-14).

Perante mais de 1400 adeptos, Wesley Washpun voltou a brilhar, desta feita anotando 21 pontos, sete ressaltos e 10 assistências. Em simultâneo, Justin Gordon (19 pontos, 12 ressaltos e 2 assistências) e Darius Carter (8 pontos, 9 ressaltos e 2 assistências) estiveram em evidência.

No Desp. Póvoa, Buttrick (14 pontos, 8 ressaltos e 2 assistências), Delgado (14 pontos, 3 ressaltos e 1 assistência), Trapp (14 pontos, 7 ressaltos, 4 assistências e 3 roubos de bola) e Wishart (18 pontos, 3 ressaltos e 1 roubo de bola) foram os mais inconformados.

Ora, depois de fazer história, com o primeiro triunfo nos playoffs, o conjunto orientado por Zé Ricardo sai de cena, igualando a melhor prestação na Liga.

Por sua vez, a Oliveirense regressa às meias-finais da Liga, patamar que não conseguiu alcançar há um ano. Os comandados de João Figueiredo terão pela frente o Benfica, que eliminou o Vitória de Guimarães.

Numa eliminatória disputada à melhor de cinco jogos, os bicampeões nacionais recebem a Oliveirense, por duas vezes, na próxima semana.

Por sua vez, o FC Porto mede forças com a Ovarense, que deixou o Sporting pelo caminho.

As meias-finais da Liga de basquetebol serão disputadas entre 23 de maio (quinta-feira) e 4 de junho (terça-feira).