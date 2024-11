Tofas Bursa, Maroussi e Casademont Saragoça são os adversários do FC Porto na segunda fase da Taça Europa de basquetebol, informou a FIBA.



Após terem vencido o grupo I, os dragões iniciam a presença nesta fase em Saragoça, a 4 de dezembro e terminam no pavilhão do Maroussi, na Grécia, a 5 de fevereiro de 2025.



Os dois primeiros de cada um dos quatro grupos apuram-se para os quartos de final.

Além do FC Porto, Sassari, BC Kalev/Cramo, Bilbau Basket, Friburgo, JDA Bourgogne Dijon, Maroussi BC e PAOK avançaram como os melhores segundos classificados.

Continuam em prova equipas de 12 países, incluindo duas que já venceram a competição, o Sassari, em 2019, e o Anwil Wloclawek, em 2023.