A claque da Ovarense, The Plague, e o próprio clube vareiro vieram a público condenar os distúrbios registados após o encontro frente ao FC Porto, disputado na terça-feira no Dragão Arena, a contar para o jogo em atraso da oitava jornada do campeonato nacional de basquetebol, que terminou com vitória dos dragões por 74-62.

Em comunicado, o grupo organizado de adeptos da Ovarense revelou que alguns dos seus elementos foram abordados por «outros jovens» à saída do Centro Comercial Alameda, nas imediações do pavilhão portista. Segundo a claque The Plague, os adeptos terão sido «agredidos e perseguidos», tendo ainda sido danificado o veículo de um dos membros do grupo.

A claque sublinha que a deslocação ao Porto teve como único objetivo apoiar a equipa, garantindo que não foi praticado qualquer ato que justificasse agressões físicas ou outro tipo de violência. No mesmo texto, os The Plague alertam para o perigo de este tipo de situações se tornar recorrente, considerando que comportamentos desta natureza «desvirtuam e ridicularizam» o verdadeiro espírito de apoio ao clube e à modalidade.

Também a Ovarense reagiu aos acontecimentos, manifestando «o mais veemente repúdio» pelos incidentes ocorridos após o jogo. O clube confirma que alguns adeptos foram alvo de agressões físicas, perseguição e danos materiais numa viatura, adiantando que as autoridades competentes foram de imediato acionadas e que foi apresentada queixa formal.

No comunicado oficial, a Ovarense reforça que «não se revê nem compactua com qualquer forma de violência, intimidação ou comportamento que coloque em causa a segurança e integridade física dos adeptos», apelando ao respeito, civismo e fair-play dentro e fora dos recintos desportivos.

O emblema vareiro expressou ainda solidariedade para com os adeptos agredidos, sublinhando que o desporto deve ser sempre vivido como um espetáculo e um espaço de convivência saudável.