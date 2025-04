Paulo Marques tornou-se no primeiro português a assumir a liderança do trio de arbitragem numa final da Taça Europa. Na noite de quarta-feira, no País Basco, no primeiro "round", o Bilbao triunfou sobre os gregos do PAOK, por 72-65 (22-12, 16-19, 14-19 e 20-15).

De recordar que o PAOK perdeu esta temporada na visita ao FC Porto, em novembro, ainda na primeira fase de grupos (99-64). Em todo o caso, semanas mais tarde, os dragões caíram na segunda fase de grupos, falhando os “quartos”, algo conseguido há um ano.

A segunda mão da final está agendada para as 18h15 de quarta-feira, na Grécia. Nenhum destes emblemas conquistou a prova que equivale ao quarto nível das competições europeias.

O Bilbao é 13.º na Liga espanhola, enquanto o PAOK disputa os “quartos” do respetivo campeonato com o AEK Atenas.

Quanto a Paulo Marques, o árbitro de 47 anos, natural de Matosinhos, dirigiu este duelo europeu depois de gerir o Vit. Guimarães-Sporting (89-97).

O mais bem cotado árbitro no atual panorama da modalidade em Portugal também é chamado a dirigir duelos na Liga dos Campeões e nas provas de seleções.

Na tarde de sábado (18h), Paulo Marques retoma a ação na Liga portuguesa, uma vez que foi nomeado para o Desp. Póvoa-Oliveirense, da 21.ª jornada da fase regular.