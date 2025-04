Paulo Marques foi nomeado para chefiar a arbitragem do Europeu feminino deste verão, que vai decorrer em quatro cidades: Brno (Chéquia), Hamburgo (Alemanha), Pireu (Grécia) e Bolonha (Itália).

Uma semana depois de estrear a arbitragem portuguesa numa final da Taça Europa masculina, Paulo Marques, de 47 anos, prepara-se para o terceiro Europeu feminino.

O mais bem cotado árbitro na modalidade em Portugal é também nomeado pela FIBA para dirigir duelos nas provas europeias de clubes.

Na tarde de sábado (18h30), o árbitro natural de Matosinhos vai dirigir o segundo jogo das meias-finais da Liga feminina, entre Esgueira e Quinta dos Lombos.

Quanto ao Europeu feminino, a campanha inédita da Seleção Nacional começa no Grupo C, com a anfitriã Chéquia, além de Bélgica e Montenegro. O torneio vai decorrer entre 18 e 29 de junho.