A Seleção Nacional conheceu, na tarde desta terça-feira, os adversários para a fase de qualificação para o Mundial de 2027, a disputar no Qatar. Uma vez que os “Linces” alcançaram o apuramento para o Europeu 2025 – de agosto e setembro – a FIBA concedeu acesso à primeira fase de qualificação.

Portugal foi sorteado no Grupo B, na companhia de Grécia e Montenegro. Resta conhecer o quarto e último elemento: Hungria, Roménia ou Macedónia do Norte. Estas três seleções disputam a última fase de pré-qualificação.

Uma vez que a primeira fase de qualificação europeia está organizada em oito grupos de quatro nações, os três melhores avançam para a segunda fase, que vai contar com quatro grupos de seis seleções. Para o Mundial vai avançar o top-3 de cada grupo, ou seja, 12 seleções europeias.

A primeira janela pelo objetivo do Mundial está marcada para novembro, seguindo-se fevereiro e julho de 2026.

A Alemanha é a campeã mundial em título.

