Basquetebol: Portugal entra a ganhar na corrida ao Mundial2027 com triunfo
«Linces» bateram o Montenegro por 83-62
A Seleção portuguesa de basquetebol arrancou, esta sexta-feira, a qualificação para o Mundial de 2027 da melhor forma, ao vencer Montenegro por 83-62, em Podgorica, no jogo de abertura do Grupo B da primeira fase.
Depois da histórica presença nos oitavos de final do Eurobasket2025, a equipa orientada por Mário Gomes voltou a apresentar-se em bom nível. Portugal chegou ao intervalo na frente (39-32) e, na últimos dois quartos, cimentou a vantagem, assinando um triunfo claro fora de portas.
Travante Williams foi o melhor marcador luso, com 16 pontos, já Cândido Sá ficou perto do duplo-duplo, com oito pontos e dez ressaltos.
Com este resultado, os «linces» assumem a liderança do grupo, em igualdade com a Grécia, que bateu a Roménia por 91-64. Portugueses e gregos medem forças já no domingo, em Matosinhos.
Recorde-se que, nesta etapa de qualificação rumo ao Mundial que se disputará no Qatar, seguem para a segunda fase os três primeiros classificados de cada um dos oito grupos.