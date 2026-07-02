Portugal perdeu na quinta e penúltima jornada da primeira fase de qualificação para o Mundial 2027. Nesta quinta-feira, em Matosinhos, a Seleção foi surpreendida por Montenegro e perdeu por 72-68 (23-13, 13-8, 20-13 e 27-23).

Enquanto Drobnjak foi o melhor dos montenegrinos, com 18 pontos, Travante Williams foi o mais inconformado na Seleção, com 21 pontos.

Desta forma, Portugal encaixou a segunda derrota consecutiva – depois do desaire na Roménia em março (101-96) – e caiu para o terceiro lugar, com sete pontos, a um de Montenegro e Grécia. Ainda que três seleções avancem para a segunda fase de qualificação, a Roménia também regista sete pontos, mas em desvantagem no confronto direto com Portugal.

No domingo (17h30), a Seleção visita a Grécia na última jornada. Em caso de derrota, Portugal apenas se apura com o triunfo do Montenegro sobre a Roménia.