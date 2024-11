A Federação Portuguesa de Basquetebol anunciou, na tarde desta segunda-feira, a convocatória para o duplo duelo com a Eslovénia, na terceira e quarta ronda da qualificação para o Europeu 2025.

Depois de perder com Israel (70-72) e de vencer a Ucrânia (77-79), a Seleção Nacional joga diante da líder do Grupo A. A Eslovénia acumula quatro pontos, mais dois do que Israel (2.ª) e Portugal (3.º).

O primeiro encontro está agendado para a noite de 22 de novembro (sexta-feira, 19h), em Almada. Três dias volvidos, os comandados de Mário Gomes jogarão na Eslovénia (17h).

Portugal encerrará a fase de qualificação ante Israel e, em casa, com a Ucrânia, a 20 e 23 de fevereiro.

Para o Europeu seguem os três melhores classificados de cada grupo. Portugal não atinge a fase final da prova desde 2011.

Na convocatória para esta janela de qualificação, Benfica, FC Porto e Sporting surgem em maioria. O Vitória de Guimarães encerra o lote de emblemas nacionais.

Como seria de esperar, Neemias Queta (Boston Celtics, NBA) e Rúben Prey (St. John's Red Storm, universitários EUA) não foram incluídos nesta convocatória.

Confira a convocatória de Mário Gomes.

Bases: Anthony da Silva (Éurelix, França), Diogo Ventura (Sporting) e Rafael Lisboa (Ourense, Espanha).

Extremos: Diogo Brito (Ourense, Espanha), André Cruz (Sporting), Diogo Gameiro (Benfica), Francisco Amarante (Oviedo, Espanha) e Travante Williams (Oradea, Roménia).

Postes: Cândido Sá (Cáceres, Espanha), Daniel Relvão (Benfica), Gonçalo Delgado (FC Porto), Ricardo Monteiro (Vit. Guimarães) e Vlad Voytso (Cantabria, Espanha).