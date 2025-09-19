Basquetebol: Portugal sobe nove posições no ranking FIBA
Linces ocupam o 47.º lugar no ranking mundial de basquetebol, após campanha histórica no Eurobasket
A seleção portuguesa de basquetebol subiu nove posições no ranking FIBA, alcançando o 47.º posto. A participação notável no Eurobasket 2025 valeu aos linces a terceira maior subida europeia da atualização, a par da Suécia.
A 28 de março, Portugal ocupava o 56.º lugar. A presença na fase a eliminar do europeu permitiu ultrapassar seleções como a Hungria, Cabo Verde, a Tunísia, as Bahamas, a Bulgária, a Nigéria, os Países Baixos, a Colômbia e a Coreia do Sul.
Com este feito, os linces atingem a melhor classificação desde 2012, ano em que chegaram a ocupar a 44.ª posição.
No topo do ranking, os Estados Unidos, atuais campeões olímpicos, mantêm a liderança. A Alemanha surge em segundo lugar, ultrapassando a Sérvia, relegada para a terceira posição.
Recorde-se que Portugal foi eliminado nos oitavos de final do Eurobasket pela campeã mundial em título, a Alemanha, que acabaria por conquistar o troféu ao derrotar a Turquia na final.