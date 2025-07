Portugal terminou a participação na Divisão B do Campeonato da Europa de sub-20 na 10.ª posição.

No jogo de atribuição do nono lugar, a Seleção Nacional perdeu por 87-79 diante da Suécia, ainda que tenha chegado ao intervalo a vencer por 50-44. David Pinheiro (15 pontos) e Pedro Santos (14 pontos) foram os melhores marcadores do lado de Portugal, sendo que o principal destaque do encontro acabou por ser Linus Holmstrom (19 pontos).

A Seleção Nacional encerra a Divisão B com quatro vitórias em sete jogos, com as duas derrotas na fase de grupos a impedirem a disputa pela subida de divisão.