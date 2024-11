Em Almada, a Seleção nacional de basquetebol recebeu e bateu esta sexta-feira a Eslovénia por 82-74, numa partida a contar para a qualificação para o Campeonato da Europa de 2025.

Num jogo de sentido único, Portugal esteve sempre por cima, com a maior vantagem a ser registada ao intervalo, altura em que os comandados por Mário Gomes lideravam por 49-24.

Para a boa prestação lusa, valeu Gonçalo Delgado. O jogador que representa o FC Porto esteve em ótimo nível e perto do duplo-duplo, com 16 pontos, nove ressaltos e duas assistências.

Na segunda parte, a Eslovénia reagiu mas Portugal soube gerir a partida. Apesar de ter perdido os dois últimos períodos pelos parciais de 15-24 e 18-26, os «linces» souberam levar o jogo até bom porto e venceram por 82-74.

Com esta vitória, a primeira na história frente aos eslovenos, Portugal sobe à condição ao primeiro lugar do grupo, igualando a Eslovénia com cinco pontos.