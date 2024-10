A Liga de basquetebol, com arranque agendado para esta sexta-feira, poderá conhecer novas datas para a ronda inaugural. Face ao renovado quadro normativo para a residência de estrangeiros em solo nacional, a Lei aprovada a 3 de junho obrigou os clubes a regularizarem documentos, autorização de residência e contratos de trabalho dos atletas, além de apresentarem as respetivas manifestações de interesse.

Conforme apurou o Maisfutebol, a cooperação triangular entre clubes, Federação Portuguesa de Basquetebol (FPB) e a Agência Portuguesa de Integração, Migrações e Asilo (AIMA) prolongou-se nas últimas semanas. Isto porque vários emblemas – na vertente masculina e feminina – garantiam a permanência dos atletas com sucessivos vistos de turista ou vistos temporários.

Forçados a atualizar documentos para os inscrever, as equipas apresentam documentos em falta, como registo criminal – e eventuais processos do FBI traduzidos – ou o número de contribuinte.

Há uma semana, nas Supertaças, o Benfica apenas apresentou uma atleta norte-americana. Na vertente masculina, o FC Porto não contou, por exemplo, com o base Wesley Washpun, reforço proveniente da Oliveirense, mas à data ainda por inscrever.

Antes, na Taça Vítor Hugo, a primeira prova no feminino, apenas as açorianas da União Sportiva apresentaram o plantel completo, com as inscrições regularizadas.

Na noite de quinta-feira, o adiamento da jornada inaugural da Liga masculina e feminina esteve em cima da mesa, com vários comunicados aprovados e agendados entre os clubes. Todavia, enquanto a FPB «acelerava» os processos de inscrição – junto dos clubes e da AIMA – a incógnita quanto a pontuais adiamentos prevaleceu até à manhã desta sexta-feira.

Por isso, os emblemas do campeonato masculino acertaram acordos para o adiamento da jornada inaugural, com aval da FPB.

A partida inaugural da Liga masculina decorreria no Dragão, na noite desta sexta-feira, entre FC Porto e Desp. Póvoa.

Em todo o caso, a ronda no campeonato feminino decorrerá entre a tarde deste sábado e a noite de domingo.. O Benfica é campeão em título nos dois campeonatos.

A renovada Lei da imigração complicou os processos de transferências e inscrição, não só no basquetebol. Durante o verão, no futebol, vários clubes enfrentaram problemas burocráticos.