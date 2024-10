Como o Maisfutebol adiantou, a primeira jornada da Liga masculina de basquetebol foi adiada para data a anunciar.

Em causa a renovada Lei da Imigração, aprovada a 3 de junho, que obrigou os clubes a regularizarem documentos, autorização de residência e contratos de trabalho dos atletas, além de apresentarem as respetivas manifestações de interesse.

Há uma semana, nas Supertaças, o Benfica apenas apresentou uma atleta norte-americana. Na vertente masculina, o FC Porto não contou com os norte-americanos Devyn Marble e Wesley Washpun, reforço proveniente da Oliveirense, mas à data ainda por inscrever.

A partida inaugural da Liga masculina estava agendada para a noite desta sexta-feira, entre FC Porto e Desp. Póvoa.

Em todo o caso, a ronda inaugural no campeonato feminino decorrerá entre a tarde deste sábado e a noite de domingo.

O Benfica é campeão em título nas duas provas.

Leia o comunicado emitido pelos 12 emblemas do campeonato masculino de basquetebol.

«Informam os Clubes que decidiram, por unanimidade, não comparecer nos 6 jogos da primeira jornada da Liga Masculina, tendo a Federação Portuguesa de Basquetebol (FPB) aceitado reagenda tais jogos para datas a acordar.

Os motivos para tal decisão (de último recurso) foram os seguintes:

Apesar de tudo terem feito para dar cumprimento às regras estabelecidas no Protocolo celebrado entre a AIMA e 5 Federações (incluindo a de Basquetebol) relativo à agilização de procedimentos para a concessão de autorização de residência a atletas estrangeiros, o certo é que o contexto próprio do basquetebol (com a grande maioria dos jogadores estrangeiros a ser proveniente de um país – Estados Unidos da América – cuja emissão dos documentos necessários é extremamente morosa), bem como inúmeras dificuldades de índole prática sentidas pelos Clubes no tratamento dado pela AIMA aos vários processos submetidos (…) conduziram a que os Clubes estejam, no arranque do campeonato, em situações muito díspares (…).

Naturalmente, esperam os Clubes que a situação seja resolvida nos próximos dias para que a Jornada 2 decorra dentro da normalidade. Para tal, apelam às Autoridades, por um lado, sensibilidade face ao contexto particular do basquetebol acima referido, e, por outro, consistência de procedimentos e cumprimento dos prazos estabelecidos em Protocolo.

(…) Juntos Pelo Basquetebol!»

[artigo atualizado]