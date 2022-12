Benfica e Sporting defrontam-se esta quarta-feira no Pavilhão da Luz, a partir das 19h00, em jogo da 12.ª jornada do campeonato nacional de basquetebol.

As águias venceram no fim de semana o FC Porto, para a Taça de Portugal, e têm frente aos leões mais uma prova à invencibilidade no campeonato.

SIGA AQUI A PARTIR DAS 19H00 O DÉRBI DE BASQUETEBOL.