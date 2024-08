O Sporting oficializou, este domingo, a contratação de Kenney Funderburk.



O extremo/base chega aos leões depois de ter dividido a útima temporada entre o CSM Ploiesti (18,2 pontos, 6,2 ressaltos e 6,9 assistências em 34 jogos) e o RANS Simba Bogor (16,5 pontos, 6,1 ressaltos e 3,2 assistências em 12 jogos).



O norte-americano conta com uma longa carreira, sobretudo na Europa, tendo passado por Ucrânia, Finlândia, Macedónia do Norte, Eslováquia, Hungria e Israel depois de se ter formado no basquetebol universitário do seu país.