O Sporting continua na liderança isolada do campeonato nacional de basquetebol após bater a Oliveirense por 75-61.



Travante Williams, com 26 pontos, foi o destaque do encontro do lado dos campeões nacionais a par de Joshua Patton que assinou um duplo-duplo (11 ressaltos e 13 pontos).



Por sua vez, o FC Porto somou o nono triunfo seguido na prova em Albufeira diante do Imortal (87-83). A partir do banco, Markus Lončar anotou 17 pontos e foi o melhor marcador dos dragões no encontro.



Por último, o Benfica derrotou o Illiabum, em Aveiro, por 77-70 com Frank Gaines a anotar 18 pontos.



Feitas as contas, o Sporting lidera com 36 pontos enquanto FC Porto e Benfica dividem o segundo lugar, aobms têm 35 pontos. Refira-se que os dragões têm mais um jogo que águias e leões.



Resultados da 21.ª jornada:

CAB Madeira - Ovarense, 88-82

Imortal - FC Porto, 83-87

Illiabum - Benfica, 70-77

Sporting - Oliveirense, 75-61

Vitória de Guimarães - Académica, 92-74



Este domingo joga-se o Lusitânia-Póvoa (18h00)