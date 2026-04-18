A equipa de basquetebol do Sporting recebeu e venceu o Queluz (83-69), em jogo da 21.ª jornada da fase regular da liga, e, desta forma, alcançou o Benfica no primeiro lugar, com 38 pontos, mas os encarnados vão jogar, ainda este domingo, na Esgueira. O FC Porto também venceu na visita a Braga e segue no terceiro lugar do pódio, com menos dois pontos do que os rivais de Lisboa.

Começamos pelo Pavilhão João Rocha, onde a equipa de Luís Magalhães não entrou bem no jogo, perdendo mesmo no primeiro quarto (12-13) e chegando ao intervalo com um diplomático empate 31-31, com os triplos dos visitantes a manterem o equilíbrio no marcador.

Um equilíbrio que se manteve intacto no terceiro quarto, outra vez com o Queluz em vantagem (58-57), antes da equipa da casa arrancar para a vitória nos últimos dez minutos, acumulando 26 pontos marcados e apenas 11 consentidos, com Maleeck Harden-Hayes (17 pontos), Malik Morgan (11), Brandon Johns Jr (18) e Stephan Swenson (8) a apresentarem-se em grande nível.

Miguel Maria faz duplo-duplo

Entretanto, em Braga, o FC Porto alcançou uma vitória bem mais tranquila, chegando ao intervalo com uma vantagem de seis pontos (46-40), com Corey Allen em plano de destaque, com 11 pontos, quatro ressaltos e duas assistências.

Na segunda parte, a equipa de Fernando Sá ampliou a vantagem, graças à pontaria afinada de Jhonathan Dunn e Cornelius Hudson no terceiro período.

Já no último quarto, foi Miguel Maria que brilhou com um duplo-duplo (12 pontos e 10 assistências) e o FC Porto acabou por fechar o resultado com 14 pontos de vantagem (82-68).

Resultados da 21.ª jornada

Sporting de Braga - FC Porto, 68-82

Oliveirense – Imortal, 78-73

Sporting – Queluz, 83-69

Galitos Barreiro – Ovarense, 18:00

Vasco Da Gama - Vitória de Guimarães, 18:30

Esgueira – Benfica, 21:00

Classificação dos primeiros: Benfica, 38 pontos/20 jogos; Sporting, 38/21; FC Porto, 36/21; Ovarense, 33/20; Oliveirense, 33/21; Imortal, 29/21; Sp. Braga, 29/21; Queluz, 28/21.