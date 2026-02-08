Basquetebol: Sporting condena comportamento de adepto no jogo com o FC Porto
Clube de Alvalade admite instaurar um processo disciplinar, caso o adepto seja sócio
O Sporting condena o comportamento do adepto que dirigiu insultos racistas a basquetebolistas do FC Porto, no passado sábado, no decorrer do jogo entre os dois emblemas no Pavilhão João Rocha, assegurando que irá instaurar um processo disciplinar caso este seja sócio do clube.
«O Sporting considera absolutamente inaceitável o comportamento do adepto, condena-o de forma firme e inequívoca e adoptará uma postura de total intolerância face a condutas desta natureza», revelou uma fonte oficial do clube à agência Lusa.
FC Porto denuncia insultos racistas na visita ao Sporting
A mesma fonte acrescenta que, «como sempre, caso se confirme que o adepto em causa é sócio do clube, serão acionados os mecanismos previstos nos Estatutos e no Regulamento Disciplinar, com vista à eventual instauração de procedimento disciplinar pelo Conselho Fiscal e Disciplinar».
O incidente, que teve como alvo os basquetebolistas Wes Washpun e Javian Davis, foi denunciado no sábado pelo FC Porto, após a vitória no terreno dos leões, por 82-76, em jogo da 14.ª jornada do campeonato.
«Os insultos racistas dirigidos a Wes Washpun e Javian Davis foram imediatamente sinalizados pelo treinador Fernando Sá e os factos ocorridos ficaram registados no relatório elaborado pelos agentes da Polícia de Segurança Pública presentes no local, que de imediato identificaram um dos autores», destacou o FC Porto num comunicado emitido após o jogo.
Um dia depois do incidente, o Sporting explicou à Lusa que «o adepto foi de imediato retirado do Pavilhão João Rocha, tendo o Sporting iniciado os respetivos procedimentos internos de averiguação».