Há 1h e 12min
Basquetebol: Sporting contrata o terceiro jogador do Galitos
Claude Robinson III chega a Alvalade para a segunda temporada em Portugal
O Sporting anunciou esta sexta-feira a contratação do extremo Claude Robinson III que chega proveniente do Galitos.
«É um sonho tornado realidade. Sempre quis fazer parte de uma equipa como esta, agora estou aqui e, por isso, muito entusiasmado», disse o o norte-americano aos meios do clube leonino.
Com médias de 14,3 pontos, 1,7 assistências e 7,1 ressaltos na última temporada, Robinson é o terceiro jogador que chega ao plantel orientado por Luís Magalhães proveniente do Galitos.
Claude Robinson é mais uma das caras novas para o #BasquetebolSCP 🏀— Sporting CP - Modalidades (@SCPModalidades) August 15, 2025
Bem-vindo, Leão! 🦁 pic.twitter.com/qrWweEPzuM
