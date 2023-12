Sporting, Benfica e Galomar venceram os respetivos jogos disputados este sábado, na 9.ª jornada do campeonato nacional de basquetebol.



Os leões venceram no pavilhão do Esgueira por 68-105 com 24 pontos de Tyere Marshall e 16 de Marko Loncovic. A equipa verde e branca seguem assim na liderança isolada do campeonato nacional com 17 pontos, mais dois que o Benfica.



As águias não sentiram dificuldades para derrotar o Lusitânia (94-51), na Luz. José Silva, com 19 pontos, foi o melhor marcador dos encarnados seguido por Daniel Relvão, que anotou 14. Com 14 pontos, Fernando Ferreira foi o destaque do Lusitânia.



Já o Galomar venceu o Imortal por 82-65.



Refira-se que na sexta-feira, o FC Porto somou a sétima vitória em igual número de jogos frente à Ovarense. Os dragões têm dois jogos em atraso.