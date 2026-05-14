Sporting e FC Porto voltam a agendar duelos nas meias-finais dos playoffs da Liga. Os dragões venceram o Imortal em Albufeira e aplicaram o 2-0 nos “quartos”, tal como o Sporting na visita a Esgueira.

Nesta quinta-feira, em Aveiro, os leões venceram por 85-73 (25-18, 23-18, 19-21 e 18-16). Perante quase 800 adeptos, os norte-americanos Harden Hayes e Brandon Johns – ambos com 13 pontos – o belga Swenson (17 pontos) e o português Francisco Amarante (15 pontos) estiveram em destaque. No Esgueira, Delvin Barnstable foi o melhor com 19 pontos.

Já em Albufeira, o Imortal até entrou melhor (22-17), mas o FC Porto reagiu (28-19, 26-16 e 32-22) e encerrou a contenda em 102-79. Nos dragões, os norte-americanos Cornelius Hudson (23 pontos e 10 ressaltos) e Washpun (16 pontos), e o português Miguel Queiroz (15 pontos) foram os melhores. Nos algarvios, Luís Silva (16 pontos) foi o mais inconformado.

Desta forma, Sporting e FC Porto reeditam a final da Taça de Portugal, vencida pelos leões em Albufeira (86-84), assim com as meias-finais dos playoffs da Liga da última época. Há um ano, o FC Porto triunfou por 3-0 (91-81, 78-74 e 83-64).

As meias-finais e final da Liga são eliminatórias a disputar à melhor de sete jogos.

Nesta época, o Sporting venceu o FC Porto para Liga (82-76), Taça da Liga (108-88) e Taça de Portugal (86-84). Por sua vez, os dragões triunfaram para a Liga, em fevereiro, por 82-76.

Na outra meia-final está o tetracampeão em título, o Benfica, que aguarda por Ovarense ou Oliveirense (2-2). Essa eliminatória vai ser decidida no sábado (15h), em Ovar.