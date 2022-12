Sporting e FC Porto reduziram a diferença para o invicto Benfica nos jogos da 11.ª jornada da liga de basquetebol deste sábado. A equipa portista volta a jogar já este domingo e pode ultrapassar os leões na classificação.

O Benfica já tinha jogado na passada quarta-feira, somando a 11.ª vitória consecutiva, mas os rivais voltaram a aproximar-se do líder este sábado, com o Sporting a vencer em Sangalhos (95-83) e o FC Porto a bater o Ovarense no Dragão Arena, por 91-63.

Com estes resultados, o Sporting segue no segundo lugar, com menos dois pontos do que o Benfica e mais um do que o FC Porto, mas a equipa azul e branca, com menos um jogo, acerta o calendário este domingo, com uma visita ao Esgueira (17h00) e, em caso de nova vitória, pode ultrapassar os leões na classificação.

Resultados da 11.ª jornada

Quarta-feira (30 novembro):

Benfica - Esgueira, 95-82

Sábado (3 dezembro):

FC Porto - Ovarense, 91-63

Imortal - Vitória de Guimarães, 82-76

Sangalhos - Sporting, 83-95

Oliveirense - Póvoa, 74-70

Domingo (4 dezembro):

CAB Madeira - Lusitânia, 15:00

Jogo em atraso da 8.ª jornada:

Domingo (4 dezembro):

Esgueira - FC Porto, 17:00

Classificação dos primeiros: Benfica, 22 pontos; Sporting, 20; FC Porto, 19 (menos um jogo); Ovarense, 19; Oliveirense, 18; V. Guimarães, 15.