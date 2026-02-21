O Sporting garantiu lugar na final da Taça de Portugal de Basquetebol ao bater a Oliveirense por 97-77, numa meia-final decidida principalmente no terceiro período.

Depois de uma primeira parte equilibrada (46-43 ao intervalo), os leões arrancaram para um parcial de 29-13 no regresso dos balneários, com Francisco Amarante (18 pontos) e Brandon Johns (18) em destaque, garantindo uma vantagem confortável até final.

Na outra meia-final, o FC Porto confirmou o favoritismo diante do Galitos do Barreiro, vencendo por 97-81 no Pavilhão Desportivo de Albufeira.

Os dragões chegaram ao intervalo a vencer por 11 pontos (53-42) e ampliaram a diferença no terceiro quarto (22-14), selando praticamente aí o apuramento. Javian Davis, mesmo limitado fisicamente e com apenas 14 minutos em campo, somou 19 pontos e foi determinante.

Sporting e FC Porto voltam assim a medir forças na final, marcada para domingo, às 16h30, em Albufeira. Os azuis e brancos procuram o terceiro troféu consecutivo, enquanto os leões tentam vingar a derrota sofrida frente aos portistas na decisão da época passada.