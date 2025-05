Depois da vitória do Benfica frente ao V. Guimarães no primeiro jogo dos quartos de final do Campeonato Nacional, também Sporting e Oliveirense conseguiram triunfar nos seus respetivos jogos.

Os leões venceram em casa o Galitos do Barreiro por 90-79.

Uma entrada incrível dos comandados por Luís Magalhães com um parcial de 20-6 nos primeiros cinco minutos, foi determinante para a boa exibição leonina, acabando por vencer o primeiro período por 31-12.

No segundo quarto o Galitos respondeu triunfando por 23-18. No entanto, o terceiro período voltou a ser favorável ao Sporting [25-21] e nem a nova resposta do Galitos por 15-23 no último quarto foi suficiente para evitar a derrota no primeiro jogo dos play-offs.

Em Oliveira de Azeméis, a Oliveirense venceu o «dérbi regional» contra a Ovarense por 87-74.

Motivado pela vitória na Taça Hugo dos Santos, os homens da Oliveirense entraram melhor e levaram de vencida os dois primeiros períodos, por 25-18 e 17-16.

Na segunda parte, a Ovarense reagiu no terceiro quarto vencendo por 19-20, mas a equipa de Oliveira de Azeméis voltou a triunfar nos derradeiros 10 minutos de partida [26-20] e conquistaram o triunfo no primeiro jogo no Pavilhão Dr. Salvador Machado.

Este domingo, joga-se o último dos primeiros encontros dos quartos de final do Campeonato Nacional com o FC Porto a receber o Imortal de Albufeira.