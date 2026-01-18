O Sporting garantiu este sábado a primeira vaga na final-four da Taça de Portugal de basquetebol, ao vencer no reduto da Ovarense por 85-70, em encontro dos quartos de final da competição.

A equipa orientada por Luís Magalhães dominou a eliminatória desde cedo, alicerçada numa forte organização defensiva e numa notável eficácia no lançamento exterior, especialmente na primeira parte, onde construiu uma vantagem decisiva (42-27).

Malik Morgan e Stephan Swenson estiveram em destaque no jogo exterior, enquanto Maleeck Harden-Hayes acabou por ser o melhor marcador leonino, com 21 pontos, além de cinco ressaltos.

Também este sábado, a Oliveirense confirmou o apuramento para a fase final da prova, ao bater o Queluz por 74-63, no Pavilhão Dr. Salvador Machado.

A formação de Oliveira de Azeméis entrou forte e construiu uma vantagem confortável no primeiro período (42-31), que soube gerir apesar da reação dos visitantes.

João Embaló foi eleito MVP do encontro, com destaque ainda para André Bessa, enquanto Jelani Simmons sobressaiu no Queluz, com 24 pontos.