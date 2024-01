A tarde e noite deste sábado trouxeram novidades quanto à Taça da Liga, também conhecida por Taça Hugo dos Santos. Na terceira jornada da fase de grupos, o Sporting venceu na visita ao Vitória de Guimarães, por 80-88.

A turma de Pedro Nuno Monteiro desfez a vantagem inicial dos anfitriões (24-21), e recolheram aos balneários após um lançamento impressionante de Diogo Araújo, ainda antes do meio-campo. O triplo, digno de NBA, fixou o resultado em 37-44 ao intervalo.

Apesar das bancadas despidas, com cerca de 300 adeptos, a partida continuou a subir de ritmo, originando diversas quezílias. Em todo o caso, o Sporting CP não mais saiu da frente do resultado, triunfando por 80-88, graças às exibições de Marvin Clark Jr, com 19 pontos, e de Marcus Lovett Jr., que anotou 18 pontos.

Menções honrosas entre os «conquistadores» para Ryuny, que anotou 24 pontos e 14 ressaltos, e para a estrela da companhia Cornelius Hudson, com 26 pontos.

Assim, os leões seguem invictos na prova e líderes do Grupo B, com seis pontos, em igualdade com o FC Porto, com quem medirão forças, em Lisboa, na noite de 14 de fevereiro. Importa lembrar que apenas o líder do grupo segue diretamente para as meias-finais. Os segundos e terceiros classificados seguem, por sua vez, para o play-off.

Ora, os dragões triunfaram na receção ao Portimonense, por 79-56, numa partida de sentido único (28-21, 25-10, 10-12, 16-13). Sem o internacional português Cândido Sá, os algarvios nada puderam fazer para travar os azuis e brancos. Em evidência pelos dragões esteve Phillip Fayne (12 pontos e 8 ressaltos).

A fechar a jornada neste Grupo B, o Imortal venceu, tranquilamente, na receção aos açorianos do Lusitânia, por 91-62. Os algarvios seguem no quarto lugar, com quatro pontos, menos um em relação ao Vitória de Guimarães.

Benfica vence e Oliveirense lidera Grupo A

Em Ovar, a turma de Norberto Alves teve o duelo com a Ovarense sempre controlado, ampliando a vantagem ao intervalo (32-44) até à derradeira buzina (74-98). Eficaz em toda a linha, o Benfica segue na vice-liderança do Grupo A, com cinco pontos.

O base / extremo Aaron Broussard foi o destaque das águias, com 15 pontos, sete assistência e seis roubos de bola.

Entretanto, mais a sul no distrito de Aveiro, a Oliveirense segue invicta na prova, e na noite deste sábado triunfou no reduto do Esgueira, por 69-78. Mais de 700 adeptos assistiram a novo «recital» de Wesley Washpun, que assinou 22 pontos, e, assim, manteve os «unionistas» invictos na prova.

A turma de João Figueiredo está no topo do grupo, com seis pontos, e poderá selar a qualificação para a fase final da Taça Hugo dos Santos na próxima jornada, em casa, ante o Desp. Póvoa.

Por sua vez, o Esgueira segue no terceiro lugar, com quatro pontos, em igualdade com a Ovarense.

A terceira jornada deste grupo apenas ficará completa a 4 de fevereiro, aquando da visita do Desp. Póvoa aos madeirenses da Galomar.