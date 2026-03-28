Basquetebol: Sporting impõe-se com autoridade, Benfica segue na liderança
Leões venceram o Esgueira por 95-79, já as águias superam Ovarense por 89-70
Leões venceram o Esgueira por 95-79, já as águias superam Ovarense por 89-70
A 18.ª jornada da Liga Betclic ficou marcada pelos triunfos seguros de Sporting CP e SL Benfica, que continuam a confirmar o estatuto de candidatos ao topo da tabela.
Em Alvalade, o Sporting bateu o Esgueira por 95-79, somando a quarta vitória consecutiva no campeonato e a nona em todas as competições. A equipa de Luís Magalhães construiu o triunfo com base numa primeira parte de enorme intensidade defensiva, forçando múltiplos turnovers e chegando a dispor de vantagens superiores a 20 pontos.
Brandon Johns Jr. em evidência no jogo interior e Malik Morgan em destaque no tiro exterior, os leões controlaram sempre o encontro e vingaram a derrota da primeira volta frente ao conjunto de Aveiro.
Já no Pavilhão Fidelidade, o Benfica levou a melhor sobre a Ovarense por 89-70, mantendo-se isolado na liderança. Apesar das ausências de vários jogadores importantes, a equipa orientada por Norberto Alves respondeu com uma exibição sólida e coletiva.
Depois de um início equilibrado, os encarnados assumiram o controlo através da eficácia ofensiva e do domínio das tabelas, com Aaron Broussard e Dziewa em destaque. A vantagem foi sendo construída de forma consistente até atingir os 20 pontos, permitindo uma gestão tranquila no último período.
Nos restantes encontros da jornada, a Oliveirense venceu o Vasco da Gama por 109-89, enquanto o Imortal recebeu e bateu o Sp. Braga (80-73). Por sua vez, o Galitos do Barreiro foi a Guimarães vencer o Vitória por 86-84, no jogo mais equilibrado da ronda.
Classificação do Campeonato Nacional de basquetebol:
1.º Benfica - 34 pontos
2.º Sporting - 33
3.º Ovarense - 30
4.º FC Porto - 29 (menos um jogo)
5.º Oliveirense - 28
6.º Sp. Braga - 25
7.º Imortal - 25
8.º Esgueira - 25
9.º V. Guimarães - 24
10.º Vasco da Gama - 23
11.º Galitos Barreiro - 23
12.º CA Queluz - 22 (menos um jogo)