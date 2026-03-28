A 18.ª jornada da Liga Betclic ficou marcada pelos triunfos seguros de Sporting CP e SL Benfica, que continuam a confirmar o estatuto de candidatos ao topo da tabela.

Em Alvalade, o Sporting bateu o Esgueira por 95-79, somando a quarta vitória consecutiva no campeonato e a nona em todas as competições. A equipa de Luís Magalhães construiu o triunfo com base numa primeira parte de enorme intensidade defensiva, forçando múltiplos turnovers e chegando a dispor de vantagens superiores a 20 pontos.

Brandon Johns Jr. em evidência no jogo interior e Malik Morgan em destaque no tiro exterior, os leões controlaram sempre o encontro e vingaram a derrota da primeira volta frente ao conjunto de Aveiro.

Já no Pavilhão Fidelidade, o Benfica levou a melhor sobre a Ovarense por 89-70, mantendo-se isolado na liderança. Apesar das ausências de vários jogadores importantes, a equipa orientada por Norberto Alves respondeu com uma exibição sólida e coletiva.

Depois de um início equilibrado, os encarnados assumiram o controlo através da eficácia ofensiva e do domínio das tabelas, com Aaron Broussard e Dziewa em destaque. A vantagem foi sendo construída de forma consistente até atingir os 20 pontos, permitindo uma gestão tranquila no último período.

Nos restantes encontros da jornada, a Oliveirense venceu o Vasco da Gama por 109-89, enquanto o Imortal recebeu e bateu o Sp. Braga (80-73). Por sua vez, o Galitos do Barreiro foi a Guimarães vencer o Vitória por 86-84, no jogo mais equilibrado da ronda.

Classificação do Campeonato Nacional de basquetebol:

1.º Benfica - 34 pontos

2.º Sporting - 33

3.º Ovarense - 30

4.º FC Porto - 29 (menos um jogo)

5.º Oliveirense - 28

6.º Sp. Braga - 25

7.º Imortal - 25

8.º Esgueira - 25

9.º V. Guimarães - 24

10.º Vasco da Gama - 23

11.º Galitos Barreiro - 23

12.º CA Queluz - 22 (menos um jogo)