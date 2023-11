A equipa de basquetebol do Sporting perdeu esta quarta-feira, fora de casa, com os búlgaros do Balkan, por 81-70, na terceira jornada da fase de grupos da Taça Europa, seguindo provisoriamente no segundo lugar do Grupo A.

Na Arena Botevgrad, na Bulgária, e depois de um primeiro período equilibrado, que fechou até com vantagem para os leões (20-22), a formação da casa arrasou no segundo período (31-11) e conseguiu uma vantagem de 18 pontos ao intervalo (51-33), decisiva para o desfecho da partida.

Mesmo com a boa reação da formação lisboeta no terceiro período (12-21), o Balkan voltou a superiorizar-se no quarto e último (18-16) e garantiu a vitória, que lhe dá a liderança provisória do agrupamento, com quatro pontos resultantes de duas vitórias em igual número de jogos disputados.

Em segundo está o Sporting, com três pontos (depois de ter batido os húngaros do Alba Fehérvár no primeiro encontro), e o Alba é terceiro com dois pontos, fruto de duas derrotas.

Já o Bnei Herzliya, de Israel, ainda não disputou qualquer jogo devido ao conflito armado que assola a região.