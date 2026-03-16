A equipa de basquetebol do Sporting somou a sexta vitória consecutiva, na noite desta segunda-feira, ao bater o lanterna vermelha Galitos, no Pavilhão João Rocha, por 78-73, em jogo da 16.ª jornada da fase regular da liga.

A equipa de Luís Magalhães não entrou nada bem no jogo e desperdiçou as duas primeiras posses de bola, mas acabou por recuperar e chegar ao final do primeiro quarto na frente do marcador (21-18), com Miguel Correia em particular destaque.

O Galitos ainda passou para a frente do marcador depois de nova má entrada dos leões, mas a equipa da casa reagiu em força e chegou ao intervalo com um a vantagem de onze pontos (45-34). No entanto, o jogo seguiu equilibrado e a equipa do Barreiro voltou a nivelar o resultado (57-57), chegando mesmo a vencer o terceiro quarto (23-15).

O último quarto continuou a ser disputado ponto a ponto, cesto a cesto, até que Maleeck Harden-Hayes desequilibrou definitivamente as contas a favor da equipa da casa que, apesar de sofrer, venceu por 78-73.

Uma vitória que permite ao Sporting seguir no segundo lugar da classificação, a dois pontos do Benfica e com mais um do que a Ovarense.