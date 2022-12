A equipa de basquetebol do Sporting perdeu este sábado na receção ao Imortal no Pavilhão João Rocha e perdeu terreno para o Benfica que, por sua vez, venceu o Lusitânia nos Açores em jogo da 13.ª jornada do campeonato.

Com o FC Porto retido na Alemanha, devido ao mau tempo, a derrota dos leões, em casa, diante do Imortal, por 91-96, foi a grande surpresa da ronda, até porque a equipa de Alvalade, na ronda anterior, tinha vencido na Luz.

Um desaire bem aproveitado pelo Benfica nos Açores, uma vez que ao bater o Lusitânia por dez pontos de vantagem (87-77), passou a contar com mais dois pontos dos que o vizinho rival no topo da classificação.

O terceiro lugar do Sporting não ficou, no entanto, em risco, uma vez que a Ovarense também perdeu em casa, neste caso, diante do CAB Madeira (85-93).

Resultados da 13.ª jornada

Sábado:

Vitória de Guimarães - Póvoa, 79-76

Ovarense - CAB Madeira, 85-93

Lusitânia - Benfica, 77-87

Esgueira – Oliveirense, 77-73

FC Porto - Sangalhos, adiado

Sporting - Imortal, 91-96

Classificação dos primeiros: Benfica, 25 pontos/13 jogos; FC Porto, 23/12; Sporting, 23/13; Ovarense, 21/13; Oliveirense, 21/13; Esgueira, 19/13.