Basquetebol: Sporting vence FC Porto e volta a conquistar a Taça de Portugal
Leões bateram dragões por 86-84
O Sporting conquistou este domingo a Taça de Portugal de basquetebol depois de ter vencido o FC Porto por 86-84 num encontro em que a vitória leonina foi apenas confirmada em cima da buzina.
Em Albufeira, FC Porto e Sporting repetiram a final da edição anterior, vencida pelos dragões. No entanto, foram os leões que entraram melhor no jogo principalmente pelo poste Brandon John.
O Sporting chegou a ter uma vantagem de sete pontos nos primeiros dez minutos, mas uma boa reação do FC Porto, já nos últimos minutos, permitiu à turma de Fernando Sá sair na frente por 25-23.
No segundo período o equilíbrio foi notório, mas o FC Porto foi conseguindo manter a vantagem no marcador, muito por culpa da boa prestação de Cornelius Hudson. Porém, os papéis inverteram-se e no segundo quarto foi a vez do Sporting reagir perto do fim: Brandon John e um triplo de Francisco Amarante colocaram o jogo a um ponto no regresso aos balneários (46-45).
A equipa de Luís Magalhães teve um início da segunda parte fulminante com um parcial de 17-7, devido principalmente à conversão de lançamentos da linha de três pontos com Diogo Ventura a marcar três consecutivos. O FC Porto reagiu, aproximou-se dos leões e contribuiu para um excelente quarto de basquetebol no qual foram registados dez lançamentos da linha de 6m25 concretizados entre as duas equipas.
A equipa de Fernando Sá tentou de tudo nos últimos dez minutos para conseguir dar a volta e com Dunn em destaque. Foi do base norte-americano que surgiu a maior parte dos pontos azuis e brancos no último quarto e que deixou uma incógnita no marcador até ao fim.
No entanto, o Sporting foi mantendo a vantagem no resultado sempre com Brandon Johns em destaque (19 pontos e 13 ressaltos) e que foi o MVP da partida. Do lado do FC Porto, Cornelius Hudson foi um dos mais inconformados e terminou a partida perto do duplo-duplo, com 19 pontos e sete ressaltos.
Este triunfo marca assim o regresso do Sporting às conquistas da Taça de Portugal de basquetebol, algo que não acontecia desde a temporada 2021/22, e interrompe a sequência de dois títulos seguidos do FC Porto.
(Artigo atualizado às 18h47)