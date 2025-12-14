O Sporting assegurou a presença nos quartos-de-final da Taça de Portugal de basquetebol, após ter vencido o Imortal por 89-82, num encontro muito dividido entre as duas equipas.

Em Albufeira, os leões estiveram sempre na frente do marcador, mas com uma margem que permitia ao adversário sonhar. Malik Morgan com 21 pontos e Francisco Amarante com 20 pontos foram os melhores do conjunto leonino, que viu do outro lado o norte-americano Kyle Cardaci assinar 23 pontos, mais do que qualquer outro na quadra.

Nos restantes jogos deste domingo, a Oliveirense não teve problemas para deixar pelo caminho o Illiabum (85-63), o Galitos superiorizou-se ao Sampaense (102-77) e a Ovarense derrotou o CD Póvoa pela margem mínima (68-67), garantindo assim uma vaga na próxima fase da competição.

Falta apenas conhecer o vencedor do jogo entre CAB Madeira e FC Porto, que ainda não tem data prevista após ter sido adiado devido ao mau tempo.