Pela primeira vez na história, Portugal tem um treinador nos quartos de final da Liga dos Campeões de basquetebol.

Philippe da Silva, técnico dos franceses do Nanterre, venceu os húngaros do Falco-Vulcano Szombathely por 95-89 e terminaram no segundo lugar do Grupo L, posição que garantiu a passagem à fase a eliminar da prova.

A equipa do também antigo internacional português foi para o intervalo a perder por 47-43, devido aos parciais de 27-21 e 20-22, mas uma boa reação na segunda parte deu o triunfo aos franceses.

O Nanterre venceu o terceiro quarto por 22-25 e o quarto por 20-27 conquistando a vitória no final e igualando a melhor prestação de sempre do clube na competição.

Veja aqui os melhores momentos do encontro: