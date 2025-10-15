A equipa de basquetebol do Benfica pedeu, esta quarta-feira, em casa, diante dos sérvios do Spartak Subotica (74-90), em jogo do Grupo H da Liga dos Campeões.

A equipa sérvia entrou forte no jogo, conseguiu desde logo uma vantagem de oito pontos, mas o Benfica ainda reduziu a diferença até ao final do primeiro período (18-23). No entanto, os visitantes fizeram valer a maior pontaria nos triplos para voltar a dilatar a diferença até ao intervalo (35-48).

Já na segunda parte, o Benfica ainda conseguiu uma série de dez pontos consecutivos, mas a equipa de Subotica voltou a crescer no jogo e chegou ao final do terceiro período com uma vantagem de treze pontos (72-59).

O Benfica ainda reduziu a diferença no derradeiro período, mas os sérvios geriram a vantagem, acabando por vencer por uma diferença de 16 pontos (74-90).

No outro jogo deste grupo, os espanhóis do Gran Canaria bateram os franceses do Le Mans por 73-68 e dividem agora o primeiro lugar com os sérvios, ambos com 4 pontos, mais dois do que o Le Mans e o Benfica.