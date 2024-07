Nascido em março de 2011, David Conceição ruma à principal academia de basquetebol de Itália. Conforme anunciou, esta terça-feira, o Orange1 Basket Bassano, o jovem internacional português integrará os escalões de formação, servindo como trunfo para os torneios internacionais.

Formado no Guifões (Porto) desde 2018 – quando tinha sete anos – integrou o plantel dos sub-16 e sub-14 na última época. Dotado de um metro e 80 centímetros aos 13 anos, o base / extremo destacou-se, por exemplo, nas Festas do Basquetebol.

Antes deste torneio, realizado em abril, David Conceição foi convidado pelo Real Madrid para representar os «Merengues» no Torneio Internacional FIBA Bàsquet Castelldefels.

Como qualquer atleta português, este jovem almeja seguir os marcos de Neemias Queta na NBA, ou de brilhar no topo do basquetebol espanhol. Por agora, David Conceição crescerá no norte de Itália, na região de Vicenza, entre Verona e Veneza.