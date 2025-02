Apresentado esta terça-feira nos Los Angeles Lakers, Luka Doncic também confessou estar surpreendido pela saída de Dallas. Ainda assim, o esloveno destacou o privilégio de jogar ao lado de LeBron James na «maior equipa do mundo».

«Toda a gente ficou surpresa, por isso imaginem como fiquei eu próprio. Estava quase a dormir quando me ligaram. Tive de verificar que naquele dia não era 1 de abril», confessou o basquetebolista de 25 anos.

Doncic garantiu que mantém a fome de «vencer a NBA» e admitiu que ainda tem «tudo a provar», contando para isso com a ajuda de LeBron.

«É um sonho tornado realidade. Há tanto que posso aprender com ele, mal posso esperar para aprender tudo o que puder, por jogar com ele. É uma sensação incrível. Penso que fazemos os nossos colegas de equipa jogarem melhor, temos um QI muito alto e isso ajudará todos», afirmou.

Os Dallas Mavericks, derrotados na final de 2024 pelos Boston Celtics, trocaram o base esloveno pelo poste Anthony Davis, numa movimentação que apanhou o mundo do basquetebol de surpresa. Nico Harrison, diretor-geral dos Mavs, justificou que «a defesa ganha campeonatos» e, por isso, acredita que poderá vencer «com um dos melhores postes e simplesmente um dos melhores jogadores defensivos da NBA».

A imprensa norte-americana tem noticiado que os problemas físicos de Doncic estão na base da troca com os Lakers, assim como o peso do esloveno, o compromisso defensivo e o contrato astronómico que estava prestes a atingir com a próxima renovação.