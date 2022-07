Pablo Laso, treinador que foi despedido da equipa de basquetebol do Real Madrid por uma questão de saúde, segundo os merengues, veio nesta terça-feira revelar que os médicos lhe garantem que ele pode continuar a treinar.

O técnico espanhol sofreu um enfarte no início de junho, quando o Real Madrid disputava a meia-final do campeonato espanhol, que viria a conquistar, e o clube decidiu afastá-lo do banco, justificando a decisão com os pareceres de cardiologistas que consultou.

Contudo, menos de 24 horas após o anúncio oficial, Laso recorreu às redes sociais para dar a sua versão.

«Feliz por partilhar com o mundo que tenho a confirmação plena e expressa pelos médicos que me acompanharam de que posso treinar profissionalmente qualquer equipa de basquetebol», escreveu o treinador que tinha mais um ano de contrato.

Laso estava no comando do Real Madrid desde 2011 e conquistou 22 títulos pelos merengues.