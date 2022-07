Luka Doncic é hoje uma as estrelas maiores da NBA, mas antes de ir para a maior liga de basquetebol do mundo para jogar nos Dallas Mavericks, onde permanece, destacou-se ao serviço do Real Madrid, onde esteve dos 16 anos 19 anos.

Durante a passagem pela capital espanhola, o basquetebolista esloveno foi treinado por Pablo Laso, recentemente despedido pouco depois de ter sofrido um enfarte.

Em entrevista à Marca, Doncic saiu em defesa do técnico que conquistou mais de 20 títulos no Real, incluindo duas Euroligas. «Não consigo entender o que se passou. Pablo é um grande treinador e uma excelente pessoa. Creio que as coisas não deviam ter sido feitas assim. Se considero o despedimento dele injusto? Sim, sim, claro. Há muita gente que pensa da mesma forma, por tudo o que Pablo fez pelo Real Madrid durante 11 temporadas. É o melhor treinador que o Real Madrid teve», apontou.

Recorde-se que o Real Madrid alegou que a continuidade de Pablo Laso seria perigosa para a sua saúde, mas o treinador garantiu que os médicos lhe disseram que podia continuar a trabalhar como antes. «Feliz por partilhar com o mundo que tenho a confirmação plena e expressa pelos médicos que me acompanharam de que posso treinar profissionalmente qualquer equipa de basquetebol.»