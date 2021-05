Zach Lavine, estrela dos Chicago Bulls, aplaudiu a vitória do Benfica deste sábado, frente à Oliveirense, que colocou os encarnados nas meias-finais do play-off do campeonato nacional de basquetebol.

O jogador da NBA comentou com aplausos uma publicação de Bryce Alford, jogador do Benfica, que foi o grande destaque do jogo, com 36 pontos marcados. «Para as meias-finais. Vamos, Benfica», escreveu Bryce Alford.

👏🏽 — Zach LaVine (@ZachLaVine) May 1, 2021

Os dois jogadores foram companheiros de equipa no basquetebol universitário e o pai de Bryce Alford foi também treinador de Zach Lavine.