Eurobasket: Doncic e Antetokounmpo brilham, Geórgia surpreende
Eslovénia, Polónia e Grécia juntam-se aos georgianos nos quartos de final da prova
Eslovénia, Polónia e Grécia juntam-se aos georgianos nos quartos de final da prova
Luka Doncic foi a figura do dia no Eurobasket, ao contribuir com 42 pontos e 10 ressaltos para o triunfo da Eslovénia frente à Itália (84-78), que marca encontro com a Alemanha nos quartos de final do torneio. Os germânicos, recorde-se, afastaram Portugal da prova, nos “oitavos”.
Quem também se apurou foi a Geórgia, que eliminou a vice-campeã europeia em título, França, com um triunfo por 80-70, garantindo desde já a sua melhor classificação de sempre na prova. Kamar Baldwin e Tpornike Shenghelia, ambos com 24 pontos, e Alexander Mamukelashvili (14 pontos e 11 ressaltos) estiveram em evidência no lado georgiano.
Destaque ainda para as vitórias da Polónia (80-72 frente à Bósnia e Herzegovina) e da Grécia, que viu a sua principal estrela, Giannis Antetokounmpo, brilhar com 37 pontos e 10 ressaltos frente a Israel (84-79).
Os encontros dos quartos de final disputam-se na terça e na quarta-feira, na Xiaomi Arena, em Riga, palco de toda fase a eliminar da 42.ª edição do Eurobasket.
Quartos de final do Eurobasket 2025:
Lituânia - Grécia
Turquia - Polónia
Alemanha - Eslovénia
Finlândia - Geórgia