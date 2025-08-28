Depois de perder contra Portugal na preparação do Europeu, a Espanha – campeã europeia em título – foi derrotada pela Geórgia (83-69), na primeira jornada do torneio. Na tarde desta quinta-feira, em Limassol (Chipre), os parciais de 20-17, 17-18, 20-14 e 26-20 selaram a primeira surpresa do Eurobasket.

A Geórgia é 24.ª do Mundo, enquanto Espanha é 5.ª. No duelo desta tarde, Sandro Mamukelashvili, dos San Antonio Spurs, evidenciou-se com 19 pontos, sete ressaltos e seis assistências, seguido por Bitadze (15 pontos). Nota para a prestação de Duda Sanadze, ex-Oliveirense que aplicou 11 pontos.

Na seleção espanhola, Juancho Hernangómez foi o mais inconformado, com 13 pontos e oito ressaltos.

Este foi o primeiro jogo do Grupo C, disputado em solo cipriota e que conta também com Bósnia, Itália, Grécia e Chipre. Para os “oitavos” avançam os melhores quatro classificados de cada grupo.

GEORGIA STUN SPAIN IN GROUP C OPENER 😳🇬🇪#EuroBasket — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 28, 2025

Nesta primeira fase, o torneio é disputado na Letónia (Grupo A), Finlândia (Grupo B), Chipre (Grupo C) e na Polónia (Grupo D). A fase de grupos dura até 5 de setembro.

A fase a eliminar vai ser disputada na Letónia, entre 6 e 14 de setembro.

A Espanha é campeã em título e domina a prova desde 2009, com quatro títulos em seis possíveis. Pelo meio, em 2013 e 2017, França e Eslovénia contrariaram a tendência. Em todo o caso, no topo do palmarés continuam União Soviética (14), Jugoslávia (oito) e Lituânia (cinco).

Na lista de vencedores estão também Letónia, Hungria, Checoslováquia, Alemanha, Rússia, Itália, Grécia e Egito (1949).