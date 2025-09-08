Eurobasket: selecionador da Alemanha entrega liderança da equipa a adjunto
Alex Mumbrú não se sente em condições físicas para orientar os germânicos na fase decisiva da prova
Alex Mumbrú não se sente em condições físicas para orientar os germânicos na fase decisiva da prova
O selecionador de basquetebol da Alemanha, Alex Mumbrú, vai delegar, em definitivo, a orientação da equipa ao adjunto Alan Ibrahimagic, que vinha desempenhando esse papel desde o início do Eurobasket devido a um problema de saúde do treinador espanhol.
Mumbrú sofreu uma pancreatite aguda na véspera do início do Europeu, que o afastou de todos os encontros da fase de grupos da prova.
Nos oitavos de final, frente a Portugal, o treinador espanhol voltou a ser visto no banco da Alemanha, mas ainda bastante debilitado fisicamente, pelo que continuou a ser Ibrahimagic a assumir, na prática, a liderança da equipa.
«Nos últimos dias, percebi que não estou fisicamente preparado para orientar a equipa desde o banco. Decidi ajustar as funções da equipa técnica e dar ao Alan [Ibrahimagic] a responsabilidade ser o treinador principal durante os encontros», explicou o selecionador da Alemanha.
Os germânicos, campeões do Mundo em título de basquetebol, defrontam, na quarta-feira (19h00), a Eslovénia, de Luka Doncic, nos quartos de final do Eurobasket, em Riga, na Letónia.