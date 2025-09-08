O selecionador de basquetebol da Alemanha, Alex Mumbrú, vai delegar, em definitivo, a orientação da equipa ao adjunto Alan Ibrahimagic, que vinha desempenhando esse papel desde o início do Eurobasket devido a um problema de saúde do treinador espanhol.

Mumbrú sofreu uma pancreatite aguda na véspera do início do Europeu, que o afastou de todos os encontros da fase de grupos da prova.

Nos oitavos de final, frente a Portugal, o treinador espanhol voltou a ser visto no banco da Alemanha, mas ainda bastante debilitado fisicamente, pelo que continuou a ser Ibrahimagic a assumir, na prática, a liderança da equipa.

«Nos últimos dias, percebi que não estou fisicamente preparado para orientar a equipa desde o banco. Decidi ajustar as funções da equipa técnica e dar ao Alan [Ibrahimagic] a responsabilidade ser o treinador principal durante os encontros», explicou o selecionador da Alemanha.

Os germânicos, campeões do Mundo em título de basquetebol, defrontam, na quarta-feira (19h00), a Eslovénia, de Luka Doncic, nos quartos de final do Eurobasket, em Riga, na Letónia.

RELACIONADOS
Eurobasket: Portugal dá luta, mas cai nos «oitavos» com a Alemanha
Eurobasket: Doncic e Antetokounmpo brilham, Geórgia surpreende
Eurobasket: Neemias é o segundo melhor marcador de Portugal em Europeus