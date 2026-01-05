Ausente desde outubro, quando foi operado a uma luxação no ombro esquerdo, Miguel Queiroz não desacelera durante a recuperação. Por isso, o capitão do FC Porto e da Seleção de basquetebol correu a S. Silvestre de Espinho, na manhã de domingo, e completou os 10 quilómetros numa hora e dois minutos, terminando no lugar 581. Entre os 652 participantes, Diogo Rosário, atleta do ACD Jardim da Serra, foi o mais rápido.

Aos 34 anos, Miguel Queiroz, natural de Portimão, vive a 13.ª época pelo FC Porto, emblema pelo qual conquistou Liga, Taça de Portugal (três), Taça da Liga (duas) e Supertaça (três).

Na última semana de 2025, o capitão dos dragões recorreu às redes sociais para assinalar o regresso ao trabalho com bola. Por agora, o internacional português acompanha os jogos a partir da linha lateral.